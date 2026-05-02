Bukan Cuma Perkara Safrie, Na Daehoon Juga Geram Jule Pakaikan Putrinya Lip Tint dan Parfum Dewasa

SEBEGRAM Na Daehoon, mengambil keputusan tegas dengan membatasi akses sang mantan istri, Julia Prastini alias Jule, ke anak-anak. Keputusan ini diambil bukan hanya karena setelah Jule berulah dengan kekasihnya, Safrie Ramadhan.

Ternyata, Na Daehoon juga soroti ulah kontroversial lain yang dilakukan Jule. Ulah yang dimaksud adalah memakaikan anaknya lip tint dan juga parfum dewasa.

1. Na Daehoon Geram

Ya, Na Daehoon akhirnya angkat bicara usai Jule kedapatan mengunggah postingan tak pantas bersama kekasihnya yang juga menyeret anak-anak mereka. Terlihat Jule sedang tertidur di samping anak-anaknya, disertai candaan bernuansa sensual yang dianggap tidak pantas.

Na Daehoon yang geram memutuskan untuk membatasi akses anak-anak ke Jule. Tetapi, ternyata bukan hanya perkara itu saja yang membuat selebgram asal Korea Selatan itu akhirnya ambil langkah tegas.

Na Daehoon juga soroti aksi Jule yang memakaikan putrinya, Na Jena, lip tint dan parfum dewasa. Aksi ini juga diketahui membuat warganet geram karena kosmetik dewasa diketahui berbahaya untuk anak-anak.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian serius bagi saya antara lain adanya tindakan yang menurut saya tidak pantas terhadap anak termasuk penggunaan produk kosmetik dewasa kepada anak, mempertemukan anak-anak dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga sebelumnya, serta membiarkan anak-anak terlibat atau digunakan bahan lecehan dan merendahkan martabat saya sebagai ayah,” tulis Na Daehoon di Instagram @daehoon_na.

“Atas dasar hal-hal tersebut, saya akan membatasi akses anak-anak dengan mantan istri. Keputusan ini diambil bukan karena emosi, dendam, atau keinginan untuk memisahkan anak-anak dari ibu kandung, melainkan semata-mata demi menjaga kemanan, kenyamanan, kesehatan mental, serta tumbuh kembang anak,” lanjutnya.