Tegas, Na Daehoon Bakal Batasi Akses Jule ke Anak-Anak

SIKAP tegas diambil selebgram Na Daehoon kepada mantan istrinya, Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule. Dia akan membatasi akses Jule ke anak-anaknya.

Langkah tegas diambil usai Jule bikin ulah bersama pacarnya, Safrie Ramadhan, di media sosial. Mereka unggah foto dengan caption tak pantas.

1. Batasi Akses Jule ke Anak

Pernyataan tegas disampaikan Na Daehoon lewat unggahan di Instagram. Dia mengatakan bahwa hak asuh anak secara hukum sepenuhnya berada di tangannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Na Daehoon selama ini tetap memberikan ruang bagi ibu kandung, yakni Jule, untuk berinteraksi dengan anak demi memberikan kasih sayang. Interaksi juga diberikan selama dianggap tidak mengganggu tumbuh kembang mereka.

Namun kini, Na Daehoon memutuskan memperketat akses tersebut didasari oleh sejumlah kekhawatiran, termasuk dugaan tindakan yang dianggap tidak pantas terhadap anak serta keterlibatan dalam situasi yang berkaitan dengan konflik rumah tangga sebelumnya. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan dilandasi emosi atau dendam, melainkan murni menjaga keamanan, kesehatan mental, serta perkembangan anak-anaknya.

“Saya ingin meluruskan beberapa hal. Pertama, hak asuh anak-anak secara sah berada 100% pada saya berdasarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht. Selama ini meskipun hak asuh berada pada saya, saya tetap membuka akses kepada ibu kandung anak-anak untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak,” ujar Na Daehoon.

“Hal tersebut saya lakukan selama tidak mengganggu aktivitas anak-anak, perkembangan jiwa, pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual, serta pendidikan agama mereka, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam putusan yang saya miliki,” lanjutnya.

“Namun, melihat beberapa kejadian belakangan ini yang menurut saya sudah melewati batas, saya sebagai ayah dan pemegang hak asuh, memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius bagi saya antara lain adanya tindakan yang menurut saya tidak pantas terhadap anak termasuk penggunaan produk kosmetik dewasa kepada anak, mempertemukan anak-anak dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga sebelumnya, serta membiarkan anak-anak terlibat atau digunakan bahan lecehan dan merendahkan martabat saya sebagai ayah,” jelas Na Daehoon.

“Atas dasar hal-hal tersebut, saya akan membatasi akses anak-anak dengan mantan istri. Keputusan ini diambil bukan karena emosi, dendam, atau keinginan untuk memisahkan anak-anak dari ibu kandung, melainkan semata-mata demi menjaga kemanan, kenyamanan, kesehatan mental, serta tumbuh kembang anak,” tegasnya.

“Saya tetap menghormati peran ibu kandung dalam kehidupan anak-anak. Namun, akses tersebut harus berjalan dengan Batasan yang sehat, aman, dan tidak merugikan anak dalam bentuk apa pun,” lanjutnya.