Viral, Buket Bunga dan Pesan Duka Penuhi Stasiun Bekasi Timur Pasca-Kecelakaan Kereta

BUKET bunga dan pesan duka penuhi Stasiun Bekasi Timur. Hal ini terjadi pasca-kecelakaan kereta yang menewaskan 16 orang.

Diketahui, seluruh korban tewas merupakan perempuan. Usai kejadian itu, masyarakat pun turut menunjukkan rasa empati dan dukacitanya atas kejadian tersebut dengan mengirimkan buket bunga dan pesan duka.

1. Kecelakaan Kereta

Ya, suasana haru menyelimuti Stasiun Bekasi Timur usai terjadinya kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line pada Senin, 27 April 2026 malam WIB. Kecelakaan ini diketahui menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan 90 orang mengalami luka-luka.

Kabar ini memberikan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi, korban meninggal dunia diketahui seluruhnya merupakan perempuan karena tabrakan tersebut memang menghantam keras gerbong khusus wanita yang berada di paling belakang.