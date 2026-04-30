HOME WOMEN LIFE

Viral, Seorang Bapak Menangis Pilu Sambil Peluk Erat Cooler Bag ASI Milik Istrinya yang Meninggal di Kecelakaan KA Bekasi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |18:05 WIB
Viral, Seorang Bapak Menangis Pilu Sambil Peluk Erat Cooler Bag ASI Milik Istrinya yang Meninggal di Kecelakaan KA Bekasi
JAKARTA - Viral seorang bapak menangis pilu sambil memeluk erat cooler bag ASI milik istrinya yang meninggal di kecelakaan KA Bekasi. Cooler bag ASI tersebut adalah milik seorang ibu berusia 31 tahun bernama Tutik Anitasari.

Dia menjadi salah satu korban meninggal dunia yang teridentifikasi di RS Bhayangkara Polri Kramat Jati. Kantong jenazah dengan nomor DVI I/B.TIM/001 teridentifikasi melalui data primer (sidik jari) dan sekunder (medis dan properti), cocok dengan nomor AM 002 sebagai Tutik Anitasari, perempuan, umur 31 tahun, alamat Cikarang Barat, Bekasi.

Foto suaminya bernama Baskoro Aji pun viral saat menangis sambil memeluk erat cooler bag berisi ASI yang menjadi saksi bisu kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Momen Dirut KAI Duduk Termenung di Depan KRL Usai Ditabrak KA Argo Bromo Anggrek

Diketahui, Tutik bekerja di sebuah klinik kecantikan di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Dia sempat hilang kabar sejak Senin malam dan kemudian jenazahnya berhasil diidentifikasi.

Baskoro yang risau sempat mencari keberadaan istrinya ke sejumlah rumah sakit di Bekasi, namun tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya menemukan sang istri telah berada di RS Polri Kramat Jati dalam keadaan meninggal dunia.

Tutik berasal dari Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah. Ia meninggalkan dua orang anak yang masih kecil, di mana anak bungsunya dilaporkan baru berusia 16 bulan.

Kisah Gita Septia, Pendukung Setia Liverpool dan MotoGP yang Jadi Korban Kecelakaan Maut KA Bekasi
Viral! Jule dan Safrie Bikin Ulah Jadikan Anak Bahan Candaan, Bikin Daehoon Ngamuk
Pilu, 8 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Ternyata Sedang Berulang Tahun di Hari Peristiwa
Kasus Kekerasan Anak, KPAI Minta Daycare Little Aresha Ditutup Permanen
Orangtua Korban Daycare Jogja Menangis: Tangan dan Kaki Anak Saya Diikat Kencang!
Kronologi Kasus Kekerasan di Daycare Jogja Terbongkar, Berawal dari Laporan Karyawan
