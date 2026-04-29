Pilu, 8 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Ternyata Sedang Berulang Tahun di Hari Peristiwa

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |16:05 WIB
Kecelakaan kereta Bekasi Timur. (Foto: Okezone)
TRAGEDI kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba itu ternyata menyimpan fakta yang lebih pilu.

Ternyata, 8 korban diketahui sedang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari yang sama saat insiden terjadi. Momen yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kabar duka yang mengejutkan.

1. Kecelakaan Tragis

Insiden tragis terjadi antara KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi dengan KRL Commuter Line Cikarang di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 sekitar pukul 20.56 WIB. KA Argo Bromo Anggrek yang datang dari arah Jakarta dilaporkan menabrak bagian belakang rangkaian KRL Commuter Line Cikarang yang saat itu berada di area stasiun.

Benturan keras mengakibatkan kerusakan pada sejumlah gerbong. Berdasarkan keterangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia dalam insiden ini mencapai 15 orang. Sementara itu, puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Usai insiden itu, korban luka pun langsung dilarikan ke sekitar 11 rumah sakit yang berada di wilayah Bekasi. Daftar nama korban luka maupun meninggal kemudian diumumkan pihak berwenang demi memudahkan keluarga yang tengah melakukan pencarian.

 

