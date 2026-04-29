3 Manfaat Menarik Napas dalam Lewat Hidung, Bisa Kurangi Cemas

JAKARTA – Cemas sering kali menjadi hal yang dirasakan banyak orang saat menghadapi masalah atau tekanan dalam hidup. Namun, influencer kesehatan sekaligus dokter umum, dr. Cecep Hermawan, melalui unggahan di media sosialnya membagikan teknik bernapas lewat hidung secara bergantian yang bisa menenangkan diri dari kecemasan.

Dalam unggahan videonya di akun Instagram, ia mencontohkan menarik napas dalam dari lubang kanan dan kiri yang diklaim memiliki dampak signifikan bagi ketenangan tubuh. Ia menyarankan agar hal itu dilakukan lima sampai 15 menit setiap hari.

“Lakuin 5-15 menit per hari," tulis dr. Cecep dalam keterangan video.

Pada tahap awal, teknik ini memberikan dampak langsung bagi sistem saraf seseorang, terutama saat menghadapi situasi yang memicu kepanikan. Ia menjelaskan bahwa latihan ini membantu menurunkan detak jantung dan tekanan darah sehingga tubuh lebih tenang.

“Efek instan, bantu nurunin detak jantung deg-degan, turunin tekanan darah, ngeredam panik & cemas dadakan, bikin saraf tubuh langsung rileks,” jelas dia.