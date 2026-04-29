Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Manfaat Menarik Napas dalam Lewat Hidung, Bisa Kurangi Cemas

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |09:29 WIB
A
A
A

JAKARTACemas sering kali menjadi hal yang dirasakan banyak orang saat menghadapi masalah atau tekanan dalam hidup. Namun, influencer kesehatan sekaligus dokter umum, dr. Cecep Hermawan, melalui unggahan di media sosialnya membagikan teknik bernapas lewat hidung secara bergantian yang bisa menenangkan diri dari kecemasan.

Dalam unggahan videonya di akun Instagram, ia mencontohkan menarik napas dalam dari lubang kanan dan kiri yang diklaim memiliki dampak signifikan bagi ketenangan tubuh. Ia menyarankan agar hal itu dilakukan lima sampai 15 menit setiap hari.

“Lakuin 5-15 menit per hari," tulis dr. Cecep dalam keterangan video.

Pada tahap awal, teknik ini memberikan dampak langsung bagi sistem saraf seseorang, terutama saat menghadapi situasi yang memicu kepanikan. Ia menjelaskan bahwa latihan ini membantu menurunkan detak jantung dan tekanan darah sehingga tubuh lebih tenang.

“Efek instan, bantu nurunin detak jantung deg-degan, turunin tekanan darah, ngeredam panik & cemas dadakan, bikin saraf tubuh langsung rileks,” jelas dia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement