Awas! Ini Bahaya Black Mold yang Ada di Tembok Rumah (Foto: Canva)

JAKARTA - Bercak hitam atau yang lebih dikenal blackmold ternyata sangat berbahaya buat kesehatan. Menurut laporan Cleveland Clinic, black mold atau jamur hitam adalah jamur yang dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia bereaksi. Ada banyak jenis jamur hitam, tapi yang paling umum adalah Stachybotrys chartarum (S. chartarum).

Jamur jenis ini tumbuh dan menyebar pada bahan-bahan yang mengandung selulosa, termasuk produk kertas, produk kayu, dan dinding. Selulosa sendiri merupakan serat dalam buah-buahan, sayuran, dan tanaman lainnya.

Rumah dengan kondisi lembap menjadi tempat yang paling disukai black mold. Umumnya, jamur hitam mudah ditemukan di ruang bawah tanah, kamar mandi, atau area dekat jendela.

Lantas, apakah black mold ini benar berbahaya bagi kesehatan? Simak ulasan selengkapnya sampai selesai.

Bahaya Kesehatan Black Mold

Gangguan Pernapasan: Batuk, bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan memperburuk gejala asma.