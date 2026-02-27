6 Minuman Ini Bisa Jaga Gula Darah jika Diminum Pagi Hari

JAKARTA - Menjaga gula darah tetap stabil tidak hanya ditentukan dari makanan, tetapi juga dari apa yang kita minum, terutama di pagi hari. Ada beberapa jenis minuman yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah sepanjang hari bila dikonsumsi sejak pagi.

Cara ini tampak sederhana, namun berdampak besar terutama bagi mereka yang ingin menurunkan risiko diabetes atau menjaga energi tetap stabil. Memilih minuman yang tepat di pagi hari dapat membantu mengatur metabolisme, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membuat respons tubuh terhadap gula darah lebih terkontrol setelah sarapan.

Berikut enam minuman yang baik dikonsumsi di pagi hari untuk membantu menjaga kadar gula darah:

1. Air Putih

Air putih adalah pilihan paling sederhana dan efektif untuk memulai hari. Hidrasi yang cukup membantu tubuh bekerja optimal, termasuk dalam proses metabolisme gula darah.

Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih efisien dalam mengangkut nutrisi ke sel dan memproses gula darah setelah makan. Memulai hari dengan segelas air putih juga membantu “mengaktifkan” sistem pencernaan.

2. Air dengan Perasan Lemon