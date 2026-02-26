Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tren Clean Eating, Ini 5 Manfaat Buka Puasa Tanpa Gorengan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |17:02 WIB
Tren Clean Eating, Ini 5 Manfaat Buka Puasa Tanpa Gorengan
Tren Clean Eating, Ini 5 Manfaat Buka Puasa Tanpa Gorengan (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA - Buka puasa sering kali identik dengan gorengan yang renyah dan menggoda selera. Mulai dari bakwan, risoles, hingga pastel, semuanya terasa sulit ditolak setelah seharian menahan lapar dan haus.

Padahal, terlalu sering mengonsumsi gorengan saat berbuka puasa bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan. Mengganti gorengan dengan menu yang lebih sehat ternyata memberi banyak manfaat untuk tubuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Belakangan, tren clean eating atau pola makan dengan asupan minim lemak jenuh dan makanan olahan semakin populer. Pola ini dinilai lebih ramah bagi tubuh, terlebih jika diterapkan selama bulan Ramadhan.

Berikut 5 manfaat buka puasa tanpa gorengan

1. Lebih Ramah untuk Pencernaan

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/298/3203839/takjil-n0xF_large.jpg
Mengintip Isi Kantong Takjil Ramadan di Masjid Nabawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/612/3203810/sahur-uEHr_large.jpg
Tips Sahur Sehat dan Cerdas Ala Shireen Sungkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/629/3203355/anak-VAfv_large.jpg
5 Tips Ajari Anak Puasa Ramadan Tanpa Rusak Mentalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/298/3203351/tirta-V3ZK_large.jpg
Intip Menu Sahur ala Dokter Tirta, Tetap Ada Karbohidrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/611/3203344/puasa-9Jdg_large.jpg
Bibir Kering saat Puasa? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/612/3203253/puasa-A2Ek_large.jpg
Pola Tidur Terganggu Selama Ramadhan? Begini Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement