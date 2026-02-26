Tren Clean Eating, Ini 5 Manfaat Buka Puasa Tanpa Gorengan

JAKARTA - Buka puasa sering kali identik dengan gorengan yang renyah dan menggoda selera. Mulai dari bakwan, risoles, hingga pastel, semuanya terasa sulit ditolak setelah seharian menahan lapar dan haus.

Padahal, terlalu sering mengonsumsi gorengan saat berbuka puasa bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan. Mengganti gorengan dengan menu yang lebih sehat ternyata memberi banyak manfaat untuk tubuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Belakangan, tren clean eating atau pola makan dengan asupan minim lemak jenuh dan makanan olahan semakin populer. Pola ini dinilai lebih ramah bagi tubuh, terlebih jika diterapkan selama bulan Ramadhan.

Berikut 5 manfaat buka puasa tanpa gorengan

1. Lebih Ramah untuk Pencernaan