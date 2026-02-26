Tips Sahur Sehat dan Cerdas Ala Shireen Sungkar

JAKARTA - Menjaga kondisi tubuh tetap sehat saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan pencernaan.

Selebritis Shireen Sungkar dalam unggahan Instagram-nya membagikan tips sahur yang sehat agar pencernaan tetap terjaga dan ibadah puasa di bulan Ramadan tetap lancar. Ia menyebut bahwa hal itu cukup krusial karena sistem pencernaan tetap bekerja meskipun perut dalam keadaan kosong.

“Saat puasa, lambung tetap memproduksi asam meski tidak ada makanan masuk," tulis Shireen dalam unggahan Instagram-nya, dikutip Rabu (25/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa kesalahan dalam memilih menu sahur sering kali menjadi bumerang bagi kesehatan saat berpuasa. Seperti kebiasaan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas yang dapat merangsang iritasi lambung, makanan berlemak tinggi, makanan asam yang dapat memicu refluks, serta makan berlebihan yang bisa membuat tekanan lambung meningkat.

“Risikonya: perih, mual, dada panas, hingga GERD kambuh saat siang hari," ucap dia.