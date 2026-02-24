Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Intip Menu Sahur ala Dokter Tirta, Tetap Ada Karbohidrat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |19:05 WIB
Intip Menu Sahur ala Dokter Tirta, Tetap Ada Karbohidrat
Intip Menu Sahur ala Dokter Tirta, Tetap Ada Karbohidrat (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menu sahur yang sehat dan bergizi seimbang jadi pilihan banyak orang di momen Ramadan ini. Namun, tak sedikit yang memutuskan santap sahur tanpa karbohidrat dengan alasan lebih sehat.

Berbeda dengan praktisi kesehatan sekaligus influencer, Dokter Tirta. Ia mengaku tetap mengonsumsi karbohidrat seperti nasi dalam menu sahur andalannya.

“Menu sahurku tetap ada karbo, kawan-kawan + tentunya ada protein + serat + elektrolit,” ungkap Dokter Tirta di akun X @tirta_cipeng.

Sebelumnya, Dokter Tirta sempat mengunggah cuitan soal menu-menu sahur tanpa karbohidrat. Namun, ia mengaku masih mengonsumsi karbo, baik saat sahur maupun berbuka.

Ia mengatakan konsumsi karbo penting untuk energinya yang aktif berlari di sore hari sehingga membutuhkan menu karbo dalam santap sahur.

