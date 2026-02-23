Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Kunci Kulit Tetap Glowing meski Puasa Selama Bulan Ramadan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |18:18 WIB
5 Kunci Kulit Tetap Glowing meski Puasa Selama Bulan Ramadan
5 Kunci Kulit Tetap Glowing meski Puasa Selama Bulan Ramadan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Selama Ramadan, perubahan pola makan dan durasi puasa yang panjang sering membuat perawatan kulit terabaikan. Dehidrasi, kulit kusam, hingga munculnya jerawat lebih mudah terjadi karena tubuh kekurangan cairan dalam waktu lama.

Karena itu, menjaga hidrasi, asupan nutrisi, dan rutinitas skincare menjadi kunci agar kulit tetap sehat dan bercahaya sepanjang bulan Ramadan.

Lakukan Ini agar Kulit Tetap Terhidrasi

  •  Jaga tubuh tetap terhidrasi saat berbuka dan sahur

Kulit yang segar dan lembap berawal dari tubuh yang cukup cairan. Pastikan mengonsumsi cukup cairan di antara waktu berbuka hingga sahur.

Minumlah air secara bertahap setelah berpuasa. Hindari minum dalam jumlah besar sekaligus karena tubuh tidak dapat menyerapnya secara optimal. Disarankan untuk menghindari minuman bersoda, minuman manis, serta kafein setelah berbuka.

Sebagai gantinya, pilih makanan dengan kandungan air tinggi atau air yang dicampur mentimun, mint, atau lemon. Selain membantu hidrasi, pilihan ini juga menyediakan vitamin dan mineral yang membantu kulit tetap bercahaya.

  • Konsumsi makanan yang membuat kulit glowing

Halaman:
1 2 3
      
