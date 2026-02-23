5 Tips Olahraga Anti Lemas saat Puasa

JAKARTA - Olahraga saat puasa sering kali menjadi dilema bagi banyak orang. Di satu sisi, tubuh tetap membutuhkan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Namun, di sisi lain, kekhawatiran akan lemas, dehidrasi, hingga penurunan energi membuat sebagian orang memilih berhenti berolahraga selama Ramadan.

Padahal, berhenti total dari aktivitas fisik justru bisa membuat tubuh terasa lebih mudah lelah, metabolisme melambat, dan massa otot berkurang. Kabar baiknya, olahraga saat puasa tetap aman dilakukan asalkan Anda memahami waktu yang tepat, jenis latihan yang sesuai, serta pengaturan nutrisi yang seimbang.

Dengan strategi yang benar, olahraga tidak akan mengganggu ibadah puasa, bahkan dapat membantu menjaga stamina agar tetap prima sepanjang hari.

Lalu, bagaimana cara olahraga saat puasa agar tidak lemas dan tetap sehat? Berikut lima tips olahraga saat puasa yang bisa Anda terapkan.

1. Pilih Waktu Olahraga yang Tepat

Waktu terbaik untuk berolahraga saat puasa adalah menjelang berbuka puasa atau setelah berbuka. Olahraga sebelum berbuka memungkinkan tubuh segera mengganti cairan dan energi yang hilang saat waktu berbuka tiba.