4 Manfaat Puasa untuk Kecantikan Kulit dan Wajah Glowing

JAKARTA – Puasa Ramadan bukan hanya ibadah menahan lapar dan haus, tetapi juga membawa manfaat bagi kesehatan tubuh dan kecantikan kulit. Saat berpuasa, tubuh mengalami proses penyesuaian metabolisme yang dapat membantu regenerasi sel, detoksifikasi alami, hingga menjaga keseimbangan hormon. Jika dibarengi pola makan sehat saat sahur dan berbuka, kulit pun bisa tampak lebih segar dan bercahaya.

Berikut empat manfaat puasa untuk kecantikan kulit:

1. Mempercepat Regenerasi Sel Kulit

Saat berpuasa, tubuh melakukan proses perbaikan sel secara alami. Meski kulit bisa terasa lebih kering karena asupan cairan berkurang, hal ini bisa diatasi dengan konsumsi air dan nutrisi cukup saat sahur dan berbuka.

Regenerasi sel yang optimal membantu menggantikan sel kulit mati dengan sel baru, sehingga wajah tampak lebih cerah dan segar.

2. Membantu Proses Detoksifikasi

Puasa memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat. Dalam kondisi ini, tubuh lebih fokus melakukan proses pembersihan racun (detoksifikasi).

Berkurangnya racun dalam tubuh dapat membantu mengurangi masalah kulit seperti jerawat, kulit kusam, dan tampilan lelah. Hasilnya, kulit terlihat lebih bersih dan kenyal.