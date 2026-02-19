Apakah Ibu Hamil Boleh Berpuasa? Ini Jawaban Dokter

JAKARTA - Apakah ibu hamil boleh berpuasa? Secara umum, ibu hamil boleh berpuasa, tetapi dengan syarat kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik. Dalam ajaran Islam, ibu hamil termasuk golongan yang mendapatkan keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa jika dikhawatirkan membahayakan diri sendiri atau bayinya.

dr. Wahyu Purnama, Sp.PD, AIFO-K, FISQua, FRSPH menjelaskan bahwa pada trimester pertama, ibu hamil cenderung mengalami mual dan muntah. Jika mengalami kondisi tersebut, dr. Wahyu menyarankan ibu hamil untuk tidak berpuasa.

"Kalau trimester pertama itu pasien akan mengalami mual muntah. Itu membuat pasien gampang dehidrasi, jadi semester awal itu sebenarnya tidak apa-apa tidak puasa," kata dia dalam Program Morning Zone Okezone, Kamis (19/2/2026).

Namun, lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika ibu hamil merasa sanggup menjalani puasa maka dipersilakan saja, asalkan asupan protein, karbohidrat, hingga asam folat tetap terpenuhi.

"Ibu hamil itu kan imunitasnya rendah, jadi makanan yang kaya protein itu wajib dikonsumsi, seperti ikan. Protein lain seperti daging tanpa lemak juga bagus. Kurma juga bisa dikonsumsi ibu hamil," ujarnya.

Kapan Ibu Hamil Boleh Berpuasa?