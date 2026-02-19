Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Apakah Ibu Hamil Boleh Berpuasa? Ini Jawaban Dokter

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |13:05 WIB
Apakah Ibu Hamil Boleh Berpuasa? Ini Jawaban Dokter
Apakah Ibu Hamil Boleh Berpuasa? Ini Jawaban Dokter (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah ibu hamil boleh berpuasa? Secara umum, ibu hamil boleh berpuasa, tetapi dengan syarat kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik. Dalam ajaran Islam, ibu hamil termasuk golongan yang mendapatkan keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa jika dikhawatirkan membahayakan diri sendiri atau bayinya.

dr. Wahyu Purnama, Sp.PD, AIFO-K, FISQua, FRSPH menjelaskan bahwa pada trimester pertama, ibu hamil cenderung mengalami mual dan muntah. Jika mengalami kondisi tersebut, dr. Wahyu menyarankan ibu hamil untuk tidak berpuasa.

"Kalau trimester pertama itu pasien akan mengalami mual muntah. Itu membuat pasien gampang dehidrasi, jadi semester awal itu sebenarnya tidak apa-apa tidak puasa," kata dia dalam Program Morning Zone Okezone, Kamis (19/2/2026).

Namun, lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika ibu hamil merasa sanggup menjalani puasa maka dipersilakan saja, asalkan asupan protein, karbohidrat, hingga asam folat tetap terpenuhi.

"Ibu hamil itu kan imunitasnya rendah, jadi makanan yang kaya protein itu wajib dikonsumsi, seperti ikan. Protein lain seperti daging tanpa lemak juga bagus. Kurma juga bisa dikonsumsi ibu hamil," ujarnya.

Kapan Ibu Hamil Boleh Berpuasa?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/629/3202381/puasa-CfT5_large.jpg
Di Usia Berapa Anak Siap Belajar Puasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/482/3202357/puasa-rtF8_large.jpg
4 Tips Tubuh Tidak Cepat Dehidrasi saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/612/3202243/puasa-zHW4_large.jpg
Inilah Negara dengan Durasi Puasa Ramadhan Terlama dan Tersingkat di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/298/3202230/shawarma-ImnB_large.jpg
Menjajal Menu Buka Puasa dengan Cita Rasa Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/482/3202091/puasa-sB6l_large.jpg
Tips Sahur untuk Penderita GERD, Jalani Puasa Tetap Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/482/3202089/puasa-sHoS_large.jpg
5 Tips Tetap Nyaman Beraktivitas saat Puasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement