Menjajal Menu Buka Puasa dengan Cita Rasa Timur Tengah

JAKARTA - Menentukan pilihan hidangan saat berbuka puasa sering kali menjadi hal yang membingungkan, apalagi Indonesia dikenal dengan kuliner tradisional yang beragam. Namun jika bosan dengan menu tradisional, tidak ada salahnya menjajal menu buka puasa dengan cita rasa Timur Tengah.

Makanan Timur Tengah dikenal dengan penggunaan rempah-rempah yang kaya, aromatik, serta penggunaan bahan dasar seperti daging domba/ayam, beras, kacang-kacangan (hummus), dan roti (pita/maryam). Hidangan populer meliputi Kebab, Nasi Biryani/Mandi, Falafel, Sambosa, dan penutup manis seperti Knafeh. Cita rasanya gurih, rempah kuat, dan sering disajikan dengan saus yogurt atau teh mint.

Cita rasa Timur Tengah hadir melalui sajian briyani rice, shawarma, dan kunafa yang autentik dengan tema “1001 Flavors Ramadan Buffet”. Konsep ini terinspirasi dari kisah legendaris Seribu Satu Malam yang identik dengan kekayaan cerita dan cita rasa khas Timur Tengah.

Public Relations Manager The Margo Hotel, Dhini Harsono, menjelaskan bahwa konsep “1001 Rasa” diwujudkan melalui rotasi menu harian yang berbeda setiap hari selama bulan Ramadan.

"Dengan begitu, setiap kunjungan akan menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak sama," ujar Dhini.

Mengusung semangat keberagaman rasa, ada 100 pilihan menu yang menggambarkan perpaduan kuliner Nusantara, Timur Tengah, Asia, hingga Western. Tamu dapat menikmati aneka hidangan khas Indonesia seperti kambing guling, rendang, hingga beragam takjil tradisional.

Berikut adalah beberapa makanan khas Timur Tengah yang populer:

Hidangan Utama: Nasi Biryani, Nasi Mandi, Nasi Kebuli, Kebab (Doner/Shish), Shawarma, dan Kofta.

Camilan: Hummus (kacang arab halus), Falafel (bola kacang arab goreng), Sambosa, Manakeesh, dan Tabouleh (salad)

Roti & Manisan: Roti Maryam, Pita, Knafeh, dan Basbousa

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.