Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pengaruh Tahun Kuda Api 2026 dalam Hubungan Asmara, Lebih Berani, tetapi Tetap Hati-Hati

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |09:03 WIB
Pengaruh Tahun Kuda Api 2026 dalam Hubungan Asmara, Lebih Berani, tetapi Tetap Hati-Hati
Pengaruh Tahun Kuda Api 2026 dalam Hubungan Asmara, Lebih Berani, tetapi Tetap Hati-Hati. (Foto: Niko Prayoga)
A
A
A

JAKARTA - Tahun 2026 menurut kalender Tionghoa merupakan Tahun Kuda Api, sebuah kombinasi shio dan elemen yang hanya terjadi sekali setiap 60 tahun. Dalam astrologi Tionghoa, periode ini diyakini membawa energi yang kuat, penuh semangat, dan berani, termasuk dalam cara seseorang mendekati cinta dan hubungan.

Energi Tahun Kuda Api tidak hanya memengaruhi pola hidup secara umum, tetapi juga menghadirkan semangat baru dalam urusan asmara. Tahun ini dipercaya menjadi momen ketika banyak orang merasa lebih berani, lebih ekspresif, dan lebih tegas dalam mengambil keputusan terkait hubungan.

Kuda sebagai simbol astrologi dikenal bebas, energik, dan tidak takut mengambil langkah besar. Ketika dipadukan dengan elemen api, energi tersebut diyakini semakin mendorong keberanian untuk menunjukkan niat secara jelas dalam hubungan.

Dalam konteks percintaan, hal ini dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti lebih berani melakukan pendekatan secara langsung daripada hanya melalui pesan atau aplikasi kencan, memiliki keinginan kuat untuk memperdalam hubungan yang sudah berjalan, serta lebih terbuka dalam mengomunikasikan harapan kepada pasangan.

Meski energi ini dapat dirasakan secara luas, pengaruhnya dalam urusan asmara akan berbeda pada setiap individu, tergantung karakter, kedewasaan emosional, dan kesiapan masing-masing.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/194/3202151//kecantikan-UwYm_large.jpg
Viral Tren Diet Sardine Fast, Bisa Buat Kulit Glowing?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202083//viral-PDSa_large.jpg
Nih Tampang Preman Tanah Abang yang Getok Tarif Parkir hingga Rp100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201977//viral-LlN4_large.jpg
Viral Penumpang Transjakarta Diduga Lontarkan Ucapan Rasis, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201892//viral-lK1P_large.jpg
Viral Transjakarta Keluarkan Asap Tebal di Pancoran hingga Buat Panik Penumpang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/612/3201860//viral_tj-f5bl_large.jpg
Viral Aksi Rasisme di Transjakarta, Pria Pembela Wanita yang Dihujat Bikin Salfok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201816//tembok_roboh_di_smpn_182_jakarta-f7Ia_large.jpg
Polisi Dalami Penyebab Tembok Roboh di SMPN 182 Jakarta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement