Pengaruh Tahun Kuda Api 2026 dalam Hubungan Asmara, Lebih Berani, tetapi Tetap Hati-Hati

JAKARTA - Tahun 2026 menurut kalender Tionghoa merupakan Tahun Kuda Api, sebuah kombinasi shio dan elemen yang hanya terjadi sekali setiap 60 tahun. Dalam astrologi Tionghoa, periode ini diyakini membawa energi yang kuat, penuh semangat, dan berani, termasuk dalam cara seseorang mendekati cinta dan hubungan.

Energi Tahun Kuda Api tidak hanya memengaruhi pola hidup secara umum, tetapi juga menghadirkan semangat baru dalam urusan asmara. Tahun ini dipercaya menjadi momen ketika banyak orang merasa lebih berani, lebih ekspresif, dan lebih tegas dalam mengambil keputusan terkait hubungan.

Kuda sebagai simbol astrologi dikenal bebas, energik, dan tidak takut mengambil langkah besar. Ketika dipadukan dengan elemen api, energi tersebut diyakini semakin mendorong keberanian untuk menunjukkan niat secara jelas dalam hubungan.

Dalam konteks percintaan, hal ini dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti lebih berani melakukan pendekatan secara langsung daripada hanya melalui pesan atau aplikasi kencan, memiliki keinginan kuat untuk memperdalam hubungan yang sudah berjalan, serta lebih terbuka dalam mengomunikasikan harapan kepada pasangan.

Meski energi ini dapat dirasakan secara luas, pengaruhnya dalam urusan asmara akan berbeda pada setiap individu, tergantung karakter, kedewasaan emosional, dan kesiapan masing-masing.