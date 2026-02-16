Viral Aksi Rasisme di Transjakarta, Pria Pembela Wanita yang Dihujat Bikin Salfok!

Viral Aksi Rasisme di Transjakarta, Seorang Wanita Dihujat Tanpa Sebab. (Foto: IG ryllyby)

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial TikTok menunjukkan suasana keributan antara seorang wanita dan seorang bapak-bapak. Keributan tersebut diduga dipicu oleh aksi rasisme yang dilakukan oleh bapak-bapak dalam video itu.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh pemilik akun @ryllyby yang juga merupakan korban dugaan rasisme. Ia merekam suasana keributan antara dirinya dan bapak-bapak tersebut.

Dalam keterangan videonya, ia menuliskan bahwa dirinya mendapat perlakuan rasis dengan menyinggung etnis tanpa sebab. Peristiwa itu terjadi lima hari lalu, tepatnya pada 10 Februari 2026 sekitar pukul 17.50 WIB.

“Sore jam 17.50 di Transjakarta 10H, bapak ini berkoar-koar mengatai ‘China pergi ke hotel saja sana’. Posisi saya dan pacar saya memang sedang berdiri dan berdekatan,” tulis perempuan tersebut, dikutip Minggu (15/2/2026).

Ujaran tersebut terdengar oleh perempuan itu dan ia langsung menegur bapak-bapak yang diduga melakukan aksi rasisme tersebut. Akibatnya, terjadi adu mulut antara keduanya.

Keributan itu sempat mengganggu kenyamanan penumpang lain. Seorang pria yang duduk di belakang bapak-bapak tersebut kemudian menegur dengan nada membela perempuan yang menjadi korban.

“Ujaran rasisnya kemudian terdengar dan saya labrak. Kakak yang duduk di belakang bapak tersebut membela saya dengan mengatakan bapak itu bersikap rasis lebih dulu,” tambahnya dalam keterangan video.