Bukan Pedang Pora, Pernikahan Santri Ini Vira karena Prosesi 'Pacul Pora'

JAKARTA - Pedang pora adalah prosesi pernikahan yang umum dilakukan. Tapi tidak dengan santri yang ini. Pasangan bahagia itu menjadi viral lantaran melakukan prosesi "Pacul Pora".

Pedang Pora adalah tradisi pernikahan militer/kedinasan alternatif yang menyesuaikan korps atau profesi, seperti Sangkur Pora (Tamtama/Bintara) atau Dayung Pora (TNI AL/SAR).

“Bedil= nooo Pacul, sekop= yesss,” demikian keterangan sebuah video pernikahan yang tengah viral di media sosial baru-baru ini karena iring-iringan para pengantin pria yang membuat lorong kehormatan layaknya prosesi “Pedang Pora” namun menggunakan pacul dan sekop sebagai pengganti pedang.

Video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @umartuuu tersebut memperlihatkan prosesi pernikahan yang unik, di mana para pria yang berada di samping jalur pengantin membuat lorong kehormatan layaknya prosesi Pedang Pora pada pernikahan Perwira Militer.

Namun, alih-alih menggunakan pedang, mereka justru membuat lorong kehormatan menghina alat-alat konstruksi berupa pacul dan sekop. Hal tersebut langsung viral dan mendapat banyak perhatian netizen. Video tersebut bahkan sudah mendapat 61.7 ribu suka, 6.274 komentar dan 126 ribu kali dibagikan oleh netizen.

Usut punya usut, ternyata sang mempelai pria merupakan seorang santri dari salah satu pondok pesantren di Banyumas Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat ada netizen yang memberikan komentar nyeleneh dan lucu bahkan ada yang mempertanyakan profesi mempelai pria. “Ini ceritanya pengantin prianya mandor?” tanya sang netizen dengan akun bernama @ayutewwwww dalam kolom komentar, dikutip Minggu (15/2/2026).