Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bukan Pedang Pora, Pernikahan Santri Ini Vira karena Prosesi 'Pacul Pora'

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |12:02 WIB
Bukan Pedang Pora, Pernikahan Santri Ini Vira karena Prosesi 'Pacul Pora'
Bukan Pedang Pora, Pernikahan Santri Ini Viral karena Prosesi 'Pacul Pora' (Layar tangkap medsos Umartuuu)
A
A
A

JAKARTA - Pedang pora adalah prosesi pernikahan yang umum dilakukan. Tapi tidak dengan santri yang ini. Pasangan bahagia itu menjadi viral lantaran melakukan prosesi "Pacul Pora". 

Pedang Pora adalah tradisi pernikahan militer/kedinasan alternatif yang menyesuaikan korps atau profesi, seperti Sangkur Pora (Tamtama/Bintara) atau Dayung Pora (TNI AL/SAR). 

“Bedil= nooo Pacul, sekop= yesss,” demikian keterangan sebuah video pernikahan yang tengah viral di media sosial baru-baru ini karena iring-iringan para pengantin pria yang membuat lorong kehormatan layaknya prosesi “Pedang Pora” namun menggunakan pacul dan sekop sebagai pengganti pedang.

Video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @umartuuu tersebut memperlihatkan prosesi pernikahan yang unik, di mana para pria yang berada di samping jalur pengantin membuat lorong kehormatan layaknya prosesi Pedang Pora pada pernikahan Perwira Militer. 

Namun, alih-alih menggunakan pedang, mereka justru membuat lorong kehormatan menghina alat-alat konstruksi berupa pacul dan sekop. Hal tersebut langsung viral dan mendapat banyak perhatian netizen. Video tersebut bahkan sudah mendapat 61.7 ribu suka, 6.274 komentar dan 126 ribu kali dibagikan oleh netizen. 

Usut punya usut, ternyata sang mempelai pria merupakan seorang santri dari salah satu pondok pesantren di Banyumas Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat ada netizen yang memberikan komentar nyeleneh dan lucu bahkan ada yang mempertanyakan profesi mempelai pria. “Ini ceritanya pengantin prianya mandor?” tanya sang netizen dengan akun bernama @ayutewwwww dalam kolom komentar, dikutip Minggu (15/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/624/3201722//kekerasan_anak-ShGz_large.jpg
Fakta-Fakta Viral Guru Telanjangi 22 Siswa di Jember yang Bikin Sewot Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/612/3201373//knetz-df15_large.jpg
Heboh Perang KNetz dan SEAblings, Nama RM BTS hingga Baskara Mahendra Terseret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201043//viral-U1Zb_large.jpg
Viral 2 Motor Adu Banteng di Palmerah Jakbar, 1 Orang Tewas di Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/18/3201042//ilustrasi-gokC_large.jpg
Buntut Pernyataan Impor Perawan Vietnam, Gubernur di Korsel Dipecat dari Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/340/3200724//viral-7m2Q_large.jpg
Brutal! Oknum ASN Hajar 4 Karyawan SPBU hingga Terkapar, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200716//viral-cQbf_large.jpeg
Paspampres: Pelaku Penganiayaan Driver Ojol Perwira Denma Mabes TNI!  
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement