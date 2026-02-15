Daftar Makanan Berisiko untuk Menu Sarapan Pagi, dari Roti hingga Gorengan

JAKARTA - Ternyata terdapat makanan yang berisiko untuk sarapan pagi, mulai dari roti hingga kentang goreng. Padahal, pagi adalah waktu terbaik bagi tubuh untuk mengawali hari dengan menyerap makanan bergizi. Sarapan dengan gizi yang seimbang dapat menjadi awal yang baik untuk hari yang menyenangkan.

Bagi orang yang menikmati sarapan sebagai bagian dari rutinitas pagi, mengonsumsi makanan seimbang dapat memberikan energi tahan lama untuk menunjang aktivitas sepanjang hari.

Namun, banyak yang terjebak dengan kesibukan di pagi hari. Banyak orang memilih makanan yang praktis untuk sarapan. Sayangnya, makanan yang biasa dikonsumsi untuk sarapan belum tentu bergizi dan bahkan dapat menyebabkan masalah pencernaan atau gangguan kesehatan lainnya.

Menurut Hollie Waters, ahli diet terakreditasi yang berpraktik di Australia dan anggota dewan penasihat organisasi nirlaba yang berfokus pada kesehatan, Doctors For Nutrition, banyak makanan sarapan populer kekurangan nutrisi penting dan dapat membuat Anda merasa lapar jauh sebelum waktu makan berikutnya.

"Yang lainnya tinggi gula tambahan, lemak, dan natrium, membuat Anda merasa lesu dan kenyang berlebihan, serta dalam jangka panjang meningkatkan risiko beberapa penyakit kronis, termasuk diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan beberapa jenis kanker," kata Waters seperti dikutip Newsweek, Minggu (15/2/2026).

"Selain meningkatkan kemungkinan pengambilan keputusan yang baik terkait makanan sepanjang hari, memilih sarapan yang seimbang menjadi sangat penting untuk hasil kesehatan jangka panjang," katanya.

Apa Saja Makanan Sarapan Terburuk untuk Dikonsumsi?