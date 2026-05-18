Minum Kopi Bikin Panjang Umur? Ini Jawabannya

JAKARTA - Minum kopi ternyata bukan hanya membantu mengusir kantuk, tetapi juga disebut memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Sejumlah penelitian bahkan menemukan konsumsi kopi dalam jumlah wajar berkaitan dengan penurunan risiko penyakit kronis hingga peluang hidup lebih panjang.

Dilansir dari Verywell Health, konsumsi kopi setiap hari juga disebut memiliki berbagai manfaat kesehatan. Mulai dari kesehatan usus hingga membantu menurunkan risiko penyakit kronis.

Berikut ini beberapa manfaat kopi yang penting bagi tubuh:

- Disebut Bisa Membantu Panjang Umur

Menurut penelitian, konsumsi satu hingga tiga cangkir kopi hitam berkafein per hari dikaitkan dengan risiko kematian dan penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Studi tersebut menemukan bahwa minum dua hingga tiga cangkir kopi per hari dapat menurunkan risiko kematian hingga 17%.

Namun, manfaat ini disebut bisa berkurang jika kopi ditambahkan gula, susu, atau krimer secara berlebihan.