Tips Minum Kopi Agar Tidak Cepat Dehidrasi dan Ganggu Jam Tidur saat Ramadan

JAKARTA - Minum kopi menjadi kebiasaan yang melekat pada sebagian masyarakat. Kopi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk meningkatkan semangat dan metabolisme, utamanya untuk mengusir rasa kantuk saat beraktivitas. Namun, meminum kopi saat bulan Ramadan memiliki beberapa dampak negatif seperti cepat dehidrasi dan susah tidur hingga merusak pola tidur saat Ramadan.

Lalu, bagaimana cara yang aman agar kita tetap bisa minum kopi namun tubuh tetap sehat dan bisa menjalani puasa Ramadan dengan tenang? Berikut tips yang bisa Anda lakukan.

Melansir Johns Hopkins Aramco Healthcare, agar kebiasaan minum kopi Anda tidak memengaruhi kesehatan selama Ramadan, Anda bisa mengonsumsi kopi di waktu yang tepat, seperti satu atau dua jam setelah berbuka puasa. Mengapa harus ada jeda terlebih dahulu? Minum kopi secara langsung saat berbuka puasa akan menyebabkan gangguan pada perut karena sebelumnya perut dalam keadaan kosong tanpa asupan makanan atau minuman.

Maka dari itu, Anda harus memberikan waktu jeda hidrasi bagi tubuh agar bisa menerima kafein yang masuk, salah satunya dari kopi yang Anda konsumsi. Namun, Anda disarankan hanya mengonsumsi satu cangkir kopi untuk menghindari efek diuretik dan gangguan tidur.

Selain itu, Anda juga disarankan agar tidak mengonsumsi kopi pada jam makan sahur. Hal itu dikarenakan efek diuretik kafein bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil dan akhirnya menyebabkan kita cepat dehidrasi saat berpuasa. Terlebih, efek energi dari kafein terhadap tubuh akan hilang dalam waktu tiga sampai empat jam sehingga ada kemungkinan energi kita menurun saat berpuasa di siang hari.

Di sisi lain, meminum kopi saat sahur akan membuat Anda susah tertidur usai subuh dan membuat Anda kelelahan sepanjang hari. Sebagai alternatif, Anda bisa mengonsumsi kopi tanpa kafein, teh herbal, atau susu hangat dan madu.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.