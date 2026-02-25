Konsumsi Kopi Setiap Hari Ternyata Mempengaruhi Otak, Ini Penjelasan Ahli

JAKARTA - Kopi, teh, atau minuman lain yang mengandung kafein biasanya dikonsumsi orang pada pagi hari untuk membangun energi memulai hari. Namun ternyata, kafein tidak hanya memicu rasa lebih berenergi.

Kafein sebenarnya bekerja secara langsung pada otak dengan memengaruhi suasana hati, fokus, kewaspadaan, bahkan cara kerja adenosin, neurotransmiter yang membuat orang merasa mengantuk. Berikut ini dua manfaat yang ditimbulkan setelah meminum kopi, seperti dikutip Verywellhealth, Rabu (25/2/2026)

1. Membuat Otak Lebih Terjaga

Saat kafein masuk ke dalam darah, ia dapat melewati penghalang darah-otak dan langsung memengaruhi sistem saraf pusat. Cara kerjanya adalah dengan menghambat adenosin, molekul yang secara alami membuat kita merasa lelah.

Ketika adenosin diblokir, sinyal mengantuk tidak bisa sampai ke otak seefisien biasanya. Inilah yang membuat kita merasa lebih terjaga setelah minum kafein.