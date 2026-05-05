Apakah Anak-Anak Boleh Minum Kopi? Cek Faktanya

JAKARTA - Kopi menjadi salah satu minuman favorit banyak orang dewasa karena kandungan kafeinnya yang bisa membantu meningkatkan energi dan fokus. Namun, bagaimana dengan anak-anak? Apakah mereka juga boleh mengonsumsi kopi?

Pertanyaan ini sering muncul di kalangan orang tua, terutama ketika anak mulai tertarik mencoba minuman yang biasa dikonsumsi orang dewasa.

Secara umum, anak-anak tidak dianjurkan untuk minum kopi, terutama dalam jumlah rutin. Hal ini karena kopi mengandung kafein, yaitu zat stimulan yang dapat memengaruhi sistem saraf, jantung, dan pola tidur anak yang masih dalam tahap perkembangan.

Kafein bekerja dengan cara merangsang sistem saraf pusat. Pada orang dewasa, efek ini bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Namun, pada anak-anak, efeknya bisa jauh lebih kuat karena tubuh mereka lebih sensitif terhadap kafein.

Bahaya Minum Kopi

Salah satu dampak paling umum adalah gangguan tidur. Anak yang mengonsumsi kopi bisa mengalami sulit tidur atau kualitas tidur yang buruk. Padahal, tidur yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.