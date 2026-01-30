Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini Waktu Terbaik Minum Kopi agar Jantung Tetap Sehat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |09:18 WIB
Ini Waktu Terbaik Minum Kopi agar Jantung Tetap Sehat
Ini Waktu Terbaik Minum Kopi agar Jantung Tetap Sehat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Meminum kopi sudah menjadi rutinitas harian jutaan orang di dunia. Selain memberikan energi, segelas kopi setiap pagi ternyata juga dapat berdampak positif bagi kesehatan jantung dan daya tahan tubuh.

Penelitian yang dipublikasikan di European Heart Journal menyebutkan bahwa waktu minum kopi setiap hari dapat memengaruhi manfaat kesehatannya, terutama untuk jantung dan usia harapan hidup. Data dari lebih dari 40.000 orang dewasa di Amerika Serikat yang rutin mengonsumsi kopi menunjukkan bahwa mereka yang minum kopi di pagi hari memiliki risiko kematian lebih rendah 16 persen dari semua penyebab dibandingkan mereka yang tidak minum kopi.

Selain itu, kelompok yang mengonsumsi kopi di pagi hari juga memiliki risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah) lebih rendah hingga 31 persen dibandingkan mereka yang tidak minum kopi. Efek positif ini terutama dirasakan ketika konsumsi kopi dilakukan pada pagi hari.

Minum kopi di pagi hari dinilai bekerja selaras dengan pola hormon dan metabolisme alami tubuh, sehingga manfaat antioksidan serta komponen sehat lain dalam kopi dapat dimaksimalkan. Sebaliknya, minum kopi pada sore atau malam hari berpotensi mengganggu kualitas tidur dan ritme hormon seperti melatonin, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada kesehatan jantung dalam jangka panjang.

Selain itu, kopi juga mengandung antioksidan dan flavonoid yang berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan peradangan, dua faktor yang berkontribusi terhadap penyakit kronis, termasuk penyakit jantung.

Oleh karena itu, para ahli kesehatan merekomendasikan pola konsumsi kopi sebagai berikut:

  • Utamakan minum kopi di pagi hari, bukan sore atau malam, agar manfaatnya optimal tanpa mengganggu ritme tidur.
  • Konsumsi kopi secara moderat, sekitar 1–3 cangkir per hari, dinilai lebih bermanfaat dibandingkan konsumsi berlebihan.
  • Hindari tambahan gula atau krim berlebih karena dapat mengurangi manfaat kardiovaskular dari kopi.

Intinya, menikmati kopi di pagi hari dikaitkan dengan penurunan risiko kematian secara keseluruhan serta risiko penyakit jantung dibandingkan dengan tidak minum kopi atau minum kopi sepanjang hari. Waktu konsumsi kopi menjadi faktor penting karena memengaruhi cara tubuh memproses kafein dan antioksidan, sekaligus berdampak pada ritme sirkadian dan kesehatan jantung.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
