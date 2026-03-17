Akhirnya Nama Anak Ketiga Lesti Kejora dan Rizky Billar, Go Public

JAKARTA - Pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya mengumumkan nama buah hati ketiga mereka yang lahir pada 23 Februari 2026 lalu.

Hal ini dilakukan lewat momen aqiqah yang digelar khidmat. Keduanya memberikan nama yang terbilang unik untuk sang anak. Nama tersebut rupanya terinspirasi dari pesepak bola idola sang aktor.

"L’Joyee Tamara Billar,” ujar Rizky Billar dalam salah satu tayangan televisi swasta, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Billar mengakui nama tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan untuk idolanya, mendiang Diogo Jota. Ia membedah suku kata nama Jota untuk dirangkai menjadi nama sang putri.

"Namanya itu kan Jota. Jadi saya split suku katanya. 'Jo'-nya saya ambil Joyee, 'Ta'-nya saya ambil Tamara," jelas pria asal Medan tersebut.

Menariknya, inisial "L" di depan nama sang bayi merupakan masukan dari Lesti Kejora. Ia ingin konsisten memberikan inisial yang sama untuk semua anak-anaknya guna menghindari kecemburuan.