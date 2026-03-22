Desta, Natasha Rizky dan Anak-Anak Kompak Pakai Baju Kembaran di Momen Lebaran

JAKARTA - Momen Lebaran para selebritis Tanah Air masih menjadi sorotan netizen. Tak terkecuali presenter Desta Mahendra, yang turut merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan mantan istrinya, Natasha Rizky.

Lewat postingan Instagram, Desta menunjukkan kekompakan momen Lebaran bersama buah hati mereka. Tali silaturahmi dengan Natasha pun tetap terjalin, hingga mereka bisa berlebaran bersama.

“Trio strong family mengucapkan selamat Idul Fitri,” tulis Desta di Instagram @desta80s, dikutip Minggu (22/3/2026).

Tak hanya menunjukkan kebersamaan, Desta, anak-anak, dan Natasha juga kompak mengenakan baju Lebaran bernuansa merah dan berseragam.

Terlihat semuanya tersenyum bersama dan menunjukkan kebahagiaan di Hari Idul Fitri yang penuh kehangatan.

Tak hanya Desta, Natasha juga membagikan momen Lebaran mereka. Wanita yang akrab disapa Caca ini mengunggah foto keluarga mereka dan tetap menjaga jarak dengan sang mantan suami.

Keakraban keluarga Desta dengan Natasha Rizky selalu dinantikan warganet. Meski sudah berpisah, Desta dan Natasha tetap saling menjaga dan kompak mengasuh anak-anak mereka.