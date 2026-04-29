Cerita Parenting Ibnu Jamil: Dari Lari Pagi Sampai Misi Jadikan Anak Fans Manchester United!

SELEBRITI Tanah Air, Ibnu Jamil, berbagi cerita soal parenting atau cara pola asuh kepada anak-anaknya yang diterapkan olehnya. Dia punya cara unik, dari lari pagi sampai misi jadikan anak fans Manchester United.

Ibnu Jamil sendiri memang dikenal punya kegemaran lebih di bidang olahraga. Dia rajin melakukan running atau lari hingga punya kegemaran lebih di dunia sepakbola.

1. Pendekatan Unik

Kala hadir di program Morning Zone yang tayang di channel Youtube Okezone.com, Ibnu Jamil membagikan pendekatan unik dalam menanamkan kebiasaan olahraga kepada anak-anaknya. Ia tidak memilih cara memerintah atau memaksa, melainkan memberi contoh melalui rutinitas pribadi yang konsisten.

Setiap pagi, Ibnu Jamil selalu berpamitan untuk berolahraga, yang secara tidak langsung memancing rasa penasaran anak-anaknya. Dari kebiasaan yang dilakukan berulang tersebut, keluarganya mulai melihat bahwa olahraga adalah aktivitas yang menyenangkan.

Tanpa disuruh, istri dan anak-anak Ibnu Jami, yakni Muhamad Dhofin Maula Jamil dan Abigail Cattleya Putri pun ikut tergerak untuk berolahraga bersama. Dampaknya terasa nyata, terutama bagi Dovi yang sejak kecil terbiasa aktif, dia jadi memiliki kesiapan fisik yang baik saat mengikuti ujian Akmil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keteladanan sering kali lebih efektif daripada sekadar instruksi.

“Kalau mereka (anak-anak Ibnu Jamil) langsung ke aktivitasnya. Tapi saya bukan tipe yang langsung menyuruh, ayo lari, ayo olahraga. Enggak. Saya lebih yang cara menyuruhnya ini, saya setiap pagi bangun tidur saya izin saya olahraga. Kalau setiap pagi, mereka nanya nih, ‘Papa ke mana nih? Oh olahraga,’” ujar Ibnu Jamil dalam acara Morning Zone.

“Terus dia kayak ngeliat ya, apa sih serunya kayaknya enak banget karena dilakukannya berulang-ulang. Istri saya juga begitu, akhirnya ikutan lari, Yaya pun begitu, ikutan lari. Dovin ikutan juga. Alhadmulillah Dovin karena udah suka olahraga sejak kecil, jadi saat ikut ujian untuk akmil, kondisi fisiknya sudah punya modal yang bagus,” lanjutnya.