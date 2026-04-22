Denise Chariesta Dituding Antikritik usai Anaknya Ganggu Mainan Bocah di Disney Cruise

JAKARTA - Nama Denise Chariesta kembali menjadi sorotan publik terkait caranya mengasuh anak. Kali ini, ia disorot saat anaknya, Jaden, mengganggu mainan anak lain saat berada di Disney Cruise.

Dalam video yang beredar di media sosial, Jaden terlihat menghampiri seorang anak yang sedang bermain. Ia kemudian menjahili hingga membuat mainan anak tersebut terganggu.

Bocah itu terlihat kesal dan akhirnya memilih pergi dari lokasi. Sementara itu, reaksi Denise dalam video tersebut hanya terdengar mengatakan “no, no” tanpa teguran tegas kepada anaknya.

Video tersebut diunggah ulang oleh akun X @raniacalista dengan keterangan, “Itu anaknya yang diganggu langsung bete banget.” Unggahan itu pun langsung menuai beragam komentar dari warganet.

Seperti biasa, netizen menyoroti sikap Denise yang dinilai kurang tegas dalam merespons perilaku anaknya. Menurut mereka, karakter anak juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua.