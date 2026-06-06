Ini Golongan Darah yang Berisiko Tinggi Terkena Stroke Dini

STROKE jadi salah satu penyakit berbahaya yang diwaspadai banyak orang. Pola hidup sehat pun dijaga demi terhindar dari penyakit satu ini.

Fakta menarik pun tersaji dari penyakit stroke. Ternyata, ada golongan darah tertentu yang berisiko lebih tinggi terkena stroke sejak dini.

1. Golongan Darah yang Berisiko Tinggi Terkena Stroke Dini

Golongan darah ternyata tidak hanya penting untuk keperluan medis seperti transfusi darah, tetapi juga mulai dikaitkan dengan risiko beberapa penyakit serius, termasuk stroke. Dilansir dari Science Alert, Sabtu (6/6/2026), penelitian mengungkap bahwa ada golongan darah tertentu yang memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami stroke pada usia muda atau sebelum usia 60 tahun.

Meski begitu, para ahli menegaskan bahwa risiko ini bersifat relatif kecil dan tidak bisa menjadi satu-satunya faktor penentu kesehatan seseorang. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology menemukan bahwa orang dengan golongan darah A memiliki risiko sekitar 16 persen lebih tinggi mengalami stroke dini dibandingkan golongan darah lainnya.

Temuan ini didasarkan pada analisis data genetik dari puluhan studi yang melibatkan puluhan ribu pasien stroke dan ratusan ribu orang tanpa stroke. Para peneliti menduga adanya kaitan antara gen golongan darah A dengan proses pembekuan darah yang dapat memengaruhi risiko terjadinya stroke pada usia muda.

2. Golongan Darah dengan Risiko Stroke Lebih Rendah

Penelitian tersebut juga mengulas golongan darah apa yang lebih rendah risiko mengalami stroke. Orang dengan golongan darah O diketahui memiliki risiko lebih rendah, sekitar 12 persen lebih kecil, dibandingkan kelompok golongan darah lainnya dalam mengalami stroke dini.

Meski demikian, perbedaan ini tidak berarti golongan darah O sepenuhnya terlindungi dari stroke. Faktor gaya hidup dan kondisi kesehatan tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar.