HOME WOMEN HEALTH

Waspada! Suhu Panas Ekstrem Bisa Sebabkan Heat Stroke

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |14:04 WIB
Ilustrasi Heat Stroke. (Foto: dok Freepik/marymarkevich)
JAKARTA - Waspada jika kamu pernah merasa pusing dan lemas, bahkan seperti ingin pingsan saat berada di bawah suhu panas yang tidak biasa di luar ruangan. Sebab, bisa jadi kondisi tersebut adalah “Heat Stroke”. 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam unggahan video di akun instagramnya mengatakan, Heat Stroke merupakan kondisi di mana fungsi tubuh dalam menurunkan suhu panas pada badan dan di sekitarnya menjadi berkurang. 

“Tubuh kita diberi kemampuan untuk menjaga agar situasi panas yang ada di sekeliling kita dapat diredakan demi menjaga keseimbangan suhu tubuh untuk metabolisme. Pada orang-orang yang terkena Heat Stroke, kemampuan untuk menjaga suhu tersebut menjadi berkurang,” kata Dante, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Heat Stroke sendiri biasanya dipicu oleh suhu panas ekstrem yang terjadi di satu wilayah, sehingga membuat suhu panas tubuh meningkat dan membuat kemampuan penurunan suhu tubuh dalam diri menjadi berkurang. 

“Belakangan ini situasi di Jakarta udaranya cukup panas bahkan bisa mencapai 35 derajat celcius. Hal yang kita takutkan dengan suhu yang begitu tinggi seperti ini adalah kejadian yang kita sebut sebagai (Heat Stroke),” ucap dia.

