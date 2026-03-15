Konsisten Co-Parenting, Gempi, Gading Martin & Gisel Liburan Bareng ke Disneyland

JAKARTA - Meski telah bercerai, Gading Marten (Gading) dan Gisella Anastasia (Gisel) beserta buah hatinya Gempita Nora Marten (Gempi), tetap menjaga keharmonisan berkeluarga. Ketiganya bersama-sama menghabiskan waktu liburan ke Disneyland Tokyo, Jepang.

Momen itu pun mendapat apresiasi. Biasanya perceraian berujung pada keretakan hubungan, namun hal itu tidak terjadi pada Gading dan Gisel.

Bahkan mendapat apresiasi dari warganet. Keduanya konsisten menjalankan co-parenting. Disebut-sebut, Gading Gisel gagal berumah tangga tapi berhasil menjadi orangtua.

"So happy yeayyyy," ucap Gempi mengomentari postingan keduaorangtuanya, dikutip Minggu (15/3/2026).

Pascaperceraian pada 2019 di PN Jaksel, Gading dan Gisella tetap kooperatif dalam mengasuh anak. Meski berpisah, keduanya konsisten menerapkan co-parenting.

Tujuannya agar Gempi tetap mendapatkan perhatian penuh.