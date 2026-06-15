Profil dan Potret Anisa Rahma yang Bongkar Detik-detik Sarwendah Dikeluarkan dari Cherrybelle

PROFIL dan potret Anisa Rahma menarik diulas. Sebab, dia turut membongkar detik-detik Sarwendah dikeluarkan dari Cherrybelle.

Dalam keterangannya, Anisa mengaku para personel tidak pernah dimintai persetujuan terkait keputusan manajemen untuk mengeluarkan Sarwendah. Menurutnya, keputusan tersebut disampaikan secara langsung oleh manajemen dan para member hanya bisa menerima tanpa memiliki ruang untuk berdiskusi.

1. Penjelasan Anisa soal Sarwendah Keluar dari Cherrybelle

Anisa menjelaskan bahwa saat itu manajemen hanya memberitahukan akan ada personel yang dikeluarkan dari grup. Ia dan anggota lainnya mengaku pasrah karena seluruh keputusan berada di tangan manajemen.

Meski demikian, Anisa memilih tidak mengungkap alasan spesifik di balik keputusan tersebut. Dia menyebut ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan ke publik.

"Kalau waktu itu enggak sih (komunikasi), lebih bukan minta persetujuan tapi lebih ke menyatakan. Gini loh, kita sekarang punya keputusan seperti ini, kalian siap ya, nanti akan ada yang kita keluarin," ucap Anisa Rahma saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Jumat 12 Juni 2026.

"Dan kita enggak bisa buat apa-apa, kita kayak, 'Oh gitu, yah berarti kurang personel dong,' lebih kayak gitu, pasrah aja. Karena semuanya manajemen yang atur sih," lanjutnya.

2. Profil Singkat Anisa Rahma

Terlepas dari keterangan tersebut, menarik menilik serba-serbi soal Anisa. Perempuan cantik bernama lengkap Anisa Rahma Adi itu lahir di Bandung pada 12 Oktober 1990.

Namanya mulai dikenal luas setelah bergabung dengan Cherrybelle, salah satu girl group paling populer di Indonesia pada awal 2010-an. Bersama grup tersebut, Anisa ikut melambungkan lagu-lagu hits yang sempat mewarnai industri musik Tanah Air.

Setelah meninggalkan Cherrybelle pada 2013, Anisa tetap aktif di dunia hiburan. Lalu, dia memutuskan lebih fokus pada kehidupan pribadi dan keluarga.

Anisa juga dikenal aktif berbagi aktivitas keseharian, kegiatan keagamaan, serta konten keluarga melalui media sosialnya. Hingga kini, Anisa masih memiliki banyak penggemar yang mengikuti perjalanan hidupnya sejak era kejayaan Cherrybelle.