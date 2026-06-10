Profil dan Potret Cantik Choi Soo-young SNSD yang Baru Putus dengan Jung Kyung-ho Usai 14 Tahun Pacaran

PROFIL dan potret cantik Choi Soo-young SNSD menarik diulas. Sebab, dia baru saja menggemparkan publik lewat kabar putusnya hubungan dirinya dengan Jung Kyung-ho.

Yang bikin miris, hubungan Soo-young SNSD harus kandas usai 14 tahun pacaran! Meski belum terungkap alasan pastinya, sosok Soo-young langsung jadi sorotan.

1. Profil Soo-young SNSD

Ya, kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Choi Soo-young, member Girls' Generation (SNSD) sekaligus aktris ternama, dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmaranya dengan aktor Jung Kyung-ho setelah 14 tahun bersama.

Kabar perpisahan pasangan yang selama ini dikenal sebagai salah satu couple paling langgeng di industri hiburan Korea itu dikonfirmasi oleh agensi masing-masing pada 9 Juni 2026. Meski telah berpisah, keduanya disebut tetap menjaga hubungan baik dan memilih untuk saling mendukung sebagai rekan kerja.

Sebelum kabar putus terungkap, penggemar sempat dibuat penasaran setelah Soo-young dan Jung Kyung-ho diketahui tidak lagi saling mengikuti akun media sosial masing-masing. Tak sedikit yang menyayangkan berakhirnya kisah cinta pasangan yang telah menjalin hubungan sejak 2012 itu.

Di balik kabar perpisahan tersebut, sosok Choi Soo-young kembali menjadi sorotan publik. Selain dikenal sebagai idol K-Pop, perempuan kelahiran 10 Februari 1990 ini juga sukses membangun karier sebagai aktris dengan berbagai peran yang menuai pujian.

Soo-young memulai debutnya sebagai anggota Girls' Generation pada 2007. Bersama SNSD, ia meraih popularitas global melalui sederet lagu hits seperti Gee, Genie, I Got a Boy, hingga Forever 1.

Tak hanya sukses di dunia musik, Soo-young juga membuktikan kemampuan aktingnya melalui berbagai drama populer seperti My Spring Days, Run On, If You Wish Upon Me, dan Not Others. Aktingnya yang natural membuat dirinya mendapat pengakuan sebagai salah satu idol yang berhasil bertransformasi menjadi aktris berbakat.