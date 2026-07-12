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Profil dan Potret Cantik Diva Azzura, Kekasih Baru Na Daehoon yang Makin Lengket ke Trio Na

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |12:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Diva Azzura, Kekasih Baru Na Daehoon yang Makin Lengket ke Trio Na
Diva Azzura. (Foto: Instagram/@diva.azzura)
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NAMA Diva Azzura belakangan semakin menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia dikabarkan menjalin hubungan dengan konten kreator sekaligus chef asal Korea Selatan, Na Daehoon.

Bahkan, Diva dan Na Daehoon mulai sering bagikan momen romantis kedekatannya di media sosial. Kehadiran Diva juga mencuri perhatian karena terlihat semakin akrab dengan ketiga anak Daehoon yang dikenal sebagai Trio Na. Karena itu, menarik mengulas profil dari perempuan cantik satu ini.

Diva Azzura

1. Jalin Kisah Asmara

Kedekatan Diva dan Daehoon sebenarnya telah menjadi bahan perbincangan sejak akhir 2025. Saat itu, keduanya beberapa kali tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama, mulai dari bernyanyi di karaoke hingga menghadiri acara pernikahan.

Diva Azzura

Meski sempat memicu spekulasi, hubungan mereka akhirnya diumumkan kepada publik pada April 2026. Tak hanya mesra dengan Daehoon, Diva juga mulai sering terlihat bersama ketiga buah hati sang kekasih.

Dalam beberapa unggahan media sosial, Diva tampak ikut berlibur ke Bali, menemani aktivitas keluarga, hingga berinteraksi hangat dengan Trio Na. Kedekatan tersebut membuat banyak penggemar menilai Diva sudah menjadi bagian dari keseharian keluarga kecil Daehoon.

Terbaru, Diva berfoto bersama dengan Trio Na dan Na Daehoon kala tengah jalan-jalan. Potret gemasnya banjir pujian dari netizen yang ramai-ramai mendukung hubungan mereka.

 

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