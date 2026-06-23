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Fresh! Potret Carmen di Comeback Hearts2Hearts Keluarkan Pesona Gadis Bali

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |21:05 WIB
Fresh! Potret Carmen di Comeback Hearts2Hearts Keluarkan Pesona Gadis Bali
Carmen Hearts2Hearts tampil menawan di lagu baru Hearts2Hearts. (Foto: Instagram/@hearts2hearts)
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CARMEN kembali mencuri perhatian publik lewat comeback terbaru Hearts2Hearts. Idol asal Bali tersebut tampil memukau dengan visual yang fresh dan aura yang semakin bersinar.

Tak ayal, Carmen membuat penggemar tak henti-hentinya memberikan pujian di berbagai platform media sosial. Apalagi, di lagu terbaru Hearts2Hearts ini, Carmen mengeluarkan pesona gadis Balinya.

Carmen Heart2Hearts

1. Comeback Hearts2Hearts

Ya, Hearts2Hearts baru saja comeback dengan meluarkan mini album kedua mereka, "Lemon Tang", pada Senin 22 Juni 2026. Album ini menampilkan enam lagu, termasuk lagu utama "RUDE!" dan "Lemon Tang".

Carmen Heart2Hearts

Di akun Instagram resmi Hearts2Hearts, rangkaian foto comeback terbaru pun dirilis. Personel Hearts2Hearts tampil menawan dalam balutan baju tema musim panas yang warna-warni.

Penampilan Carmen pun curi perhatian. Dia tampil dengan gaya yang youthful dengan aura gadis Bali yang menonjol, mengingat video clip juga diambil di pantai.

 

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