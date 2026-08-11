Viral! Challenge Hafalan Surat Ad-Dhuha Dapat Miras 1 Botol, Netizen: Ini Parah Sih!

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan tantangan menghafal surat Ad-Dhuha dengan hadiah satu botol minuman beralkohol tengah viral di media sosial. Konten tersebut menuai kritik karena dianggap menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai bagian dari tantangan untuk mendapatkan minuman keras.

Peristiwa itu disebut terjadi di salah satu area acara musik The Sound Project. Potongan video dan pengalaman pengunjung kemudian dibagikan melalui media sosial hingga menarik perhatian warganet.

Salah satu pengguna Threads dengan akun JARRKOJARR mengunggah video tersebut saat berada di lokasi acara. Dalam keterangannya, ia mengaku melihat sebuah booth yang menawarkan tantangan hafalan surat Ad-Dhuha dengan imbalan satu botol minuman beralkohol.

"Lagi selingan nunggu Hindia manggung, booth sebelah bikin challenge 'siapa yang hafal surah Ad-Duha dapat satu botol'. Are you fuckin kidding me?" tulis akun tersebut.

Ia juga menyampaikan keberatannya terhadap konsep tantangan yang mengaitkan hafalan Al-Qur'an dengan pemberian minuman beralkohol.

"Menurut gue kalian nggak punya etika dan adab. Lo jualan minuman, tapi Al-Qur'an lo jadiin challenge dan dikasih satu botol lagi. Sakit," lanjutnya.

Dikecam Warganet

Unggahan tersebut kemudian menyebar dan mengundang berbagai reaksi dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial mengecam penggunaan hafalan surat Al-Qur'an sebagai bagian dari aktivitas promosi atau permainan di acara tersebut.