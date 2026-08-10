Lagi Viral di Media Sosial, Apa Itu Kimpul?

JAGAT maya baru-baru ini tengah dihebohkan oleh istilah 'kimpul’, terutama TikTok. Lantas, apa itu kimpul?

Istilah kimpul mendadak viral berkat content creator asal Bantul @black.sheep8208. Dia diketahui kerap mengunggah kudapan berbahan umbi-umbian yang diolah sendiri hingga menjadi beragam kuliner kekinian.

1. Apa Itu Kimpuk?

Selidik punya selidik, kimpul yang sedang ramai diperbincangkan itu merupakan salah satu jenis umbi-umbian loh! Hasil penelusuran tim Okezone dari berbagai sumber, kimpul adalah tanaman umbi-umbian yang termasuk dalam keluarga talas (Araceae).

Tanaman ini memiliki nama ilmiah Xanthosoma sagittifolium dan banyak dibudidayakan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Kimpul tumbuh baik di tanah yang subur dan lembap serta relatif mudah dirawat.

Umbi kimpul mengandung karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral sehingga dapat menjadi sumber energi yang baik. Selain umbinya, daun muda kimpul juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran setelah diolah dengan benar untuk mengurangi kandungan kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal.

2. Manfaat Kimpul

Kimpul memiliki berbagai manfaat. Antara lain sebagai bahan pangan alternatif pengganti nasi atau kentang, bahan baku tepung, serta diolah menjadi berbagai makanan seperti keripik, kolak, dan kue tradisional.

Lihat saja deretan kuliner lezat yang diracik oleh sang content creator @black.sheep8208. Mengintip unggahan di akun TikToknya, ia sempat membuat olahan lasagna, bibim guksu khas Korea Selatan, hingga dumpling yang semuanya berbahan dasar kimpul.

Atas ide kreatifnya itu, tak pelak bila sejumlah netizen memberikan apresiasi dan pujian kepada sang content creator. Terlebih, setelah mereka tau alasan dibalik penggunaan kimpul sebagai bahan dasar.

Menurut Bu Kimpul (sebutan netizen untuk akun @black.sheep8208), sekarang tanaman-tanaman seperti kimpul sudah mulai jarang ditemui. Petani muda yang membudidayakannya juga makin sedikit.