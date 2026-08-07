Lokal Indonesia Artisan Market Jadi Alternatif Healing Pekerja Kantoran

JAKARTA - Berburu produk lokal buatan tangan kini tak harus dilakukan di kawasan khusus pameran. Di tengah padatnya aktivitas perkantoran Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pekerja kantoran dapat menemukan berbagai produk artisan sekaligus melepas penat melalui gelaran Lokal Indonesia Artisan Market yang berlangsung 7-9 Agustus 2026.

Berlokasi di Lantai 3 Menara Sun Life, pameran tersebut menghadirkan lebih dari 80 vendor yang menawarkan beragam produk handmade dan homemade. Mulai dari gantungan kunci, tas, tote bag, boneka, batik, pakaian, hingga parfum racikan khusus tersedia dalam berbagai desain.

Tak hanya produk fesyen dan kerajinan, pengunjung juga dapat menemukan beragam makanan dan minuman rumahan, seperti kopi, teh, serta selai.

Salah satu Founder Lokal Indonesia Artisan Market, Patrice Tobing, mengatakan gelaran tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-32 selama satu dekade perjalanan acara tersebut.

Karya Pengrajin Lokal