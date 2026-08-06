Viral! Mahasiswa Alami Gangguan Pendengaran Gegara Dengar Suara Jangkrik Selama 4 Jam

JAKARTA - Kisah seorang mahasiswa berusia 18 tahun di China menjadi viral setelah dilaporkan mengalami gangguan pendengaran sementara akibat terlalu lama terpapar suara jangkrik saat berkemah. Peristiwa ini memicu diskusi karena banyak orang menganggap suara alam sepenuhnya aman bagi kesehatan telinga.

Dilansir dari SCMP, remaja bermarga Yang tersebut berkemah di kawasan hutan di Ningbo, Provinsi Zhejiang, pada awal Juli. Saat berada di lokasi, ia berada di tengah suara kumpulan jangkrik yang sangat nyaring selama kurang lebih empat jam tanpa menggunakan pelindung telinga.

Beberapa jam kemudian, Yang mulai merasakan telinganya terasa penuh dan sedikit bengkak. Ia juga kesulitan mendengar suara bernada tinggi, seperti kicauan burung maupun bunyi notifikasi telepon genggam.

Hasil Pemeriksaan

Setelah menjalani pemeriksaan, dokter mendiagnosisnya mengalami gangguan pendengaran sementara akibat paparan kebisingan. Kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan penanganan medis dan menghindari lingkungan bising selama sekitar dua pekan.

Dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) di Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Ningbo, Li Ji, mengatakan kasus serupa cukup sering ditemukan setiap musim panas.

Menurutnya, banyak orang mengira suara yang berasal dari alam tidak berpotensi membahayakan pendengaran. Padahal, intensitas suara dapat meningkat ketika dihasilkan secara bersamaan oleh banyak jangkrik.

Li menjelaskan bahwa seekor jangkrik umumnya menghasilkan suara sekitar 70 desibel, yang masih tergolong aman. Namun, jika terdengar dalam jumlah besar, tingkat kebisingannya dapat melampaui 85 desibel, yakni ambang yang berisiko menyebabkan kerusakan pendengaran apabila paparan berlangsung cukup lama.