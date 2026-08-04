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Viral Wanita Tewas Tertabrak KRL di Kembangan, Diduga Tak Dengar Kereta karena Gunakan Headset

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |15:05 WIB
Viral Wanita Tewas Tertabrak KRL di Kembangan, Diduga Tak Dengar Kereta karena Gunakan Headset
Viral Wanita Tewas Tertabrak KRL di Kembangan, Diduga Tak Dengar Kereta karena Gunakan Headset (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan tertabrak kereta rel listrik (KRL) di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, viral di media sosial. Korban dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Insiden tersebut diduga terjadi karena korban tidak menyadari kereta yang melintas saat sedang mengenakan headset.

Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (1/8/2026) sekitar pukul 11.50 WIB di sebuah perlintasan kereta di wilayah Kembangan, Jakarta Barat.

Rekaman kamera pengawas (CCTV) yang beredar memperlihatkan korban mengenakan pakaian berwarna putih berjalan menuju perlintasan. Saat itu, palang pintu kereta telah tertutup sebagai tanda kereta akan melintas.

Meski demikian, korban tetap berusaha menyeberangi rel. Ketika berada di dekat jalur kereta, ia sempat berlari untuk melewati lintasan. Namun, pada saat yang bersamaan, KRL melintas hingga tabrakan tidak dapat dihindari.

Pakai Headset

Beredar dugaan bahwa korban tidak mendengar suara peringatan maupun klakson kereta karena sedang menggunakan headset. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

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