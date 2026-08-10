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20 Contoh Ide Lomba 17 Agustus 2026 yang Beda Banget

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |18:06 WIB
20 Contoh Ide Lomba 17 Agustus 2026 yang Beda Banget
20 Contoh Ide Lomba 17 Agustus 2026 yang Beda Banget (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Perayaan HUT Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus identik dengan berbagai perlombaan yang digelar di sekolah, lingkungan tempat tinggal, hingga rumah. Tak hanya menjadi hiburan, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk belajar bekerja sama, melatih keberanian, serta mengembangkan kreativitas.

Selain lomba klasik seperti makan kerupuk dan balap karung, panitia kini dapat menghadirkan permainan yang lebih beragam agar peserta tidak cepat bosan. Jenis lomba bisa disesuaikan dengan usia anak, jumlah peserta, tempat pelaksanaan, serta peralatan yang tersedia.

Sebagian besar permainan juga tidak membutuhkan perlengkapan mahal. Dengan memanfaatkan benda-benda sederhana yang ada di sekitar, suasana perayaan kemerdekaan tetap dapat berlangsung meriah sekaligus mempererat hubungan antarpeserta.

Menggabungkan permainan tradisional dengan lomba kreatif juga bisa menjadi pilihan. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga memperoleh pengalaman baru selama mengikuti kegiatan.

Berikut sejumlah ide lomba 17 Agustus untuk anak-anak yang bisa diterapkan di sekolah, lingkungan kampung, maupun di rumah.

Ide Lomba 17 Agustus di Sekolah

1. Memindahkan air dengan spons
Peserta menggunakan spons untuk mengambil air dari satu wadah, kemudian memerasnya ke wadah tujuan. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah air yang berhasil dikumpulkan.

2. Tebak lagu perjuangan
Panitia memutar sebagian potongan lagu nasional atau lagu perjuangan. Peserta kemudian diminta menyebutkan judul lagu tersebut.

      
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