Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Lomba Mewarnai Kreasi Anak untuk Negeri, Orangtua Sebut Ajang Positif Gali Bakat Anak

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |16:39 WIB
Lomba Mewarnai Kreasi Anak untuk Negeri, Orangtua Sebut Ajang Positif Gali Bakat Anak
Lomba Mewarnai Kreasi Anak untuk Negeri, Orangtua Sebut Ajang Positif Gali Bakat Anak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Lomba mewarnai dalam rangkaian acara Kreasi Anak untuk Negeri yang digelar Okezone Group di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026), mendapat apresiasi dari para orang tua. Mereka menilai kegiatan tersebut menjadi wadah positif bagi anak untuk mengembangkan kreativitas, melatih rasa percaya diri, sekaligus menggali bakat sejak usia dini.

Kompetisi yang diikuti lebih dari 100 peserta itu dibagi menjadi dua kategori, yakni Kategori A untuk anak usia 4–7 tahun dan Kategori B untuk anak usia 7–10 tahun. Setelah melalui proses penilaian, dewan juri menetapkan para pemenang dari masing-masing kategori.

Pada Kategori A, juara pertama diraih Shabina Aiza dengan nilai 258. Posisi kedua ditempati Najwa Hiswatul dengan nilai 257, sedangkan juara ketiga diraih Rania Nastusha dengan nilai 245.

Sementara itu, pada Kategori B, Adzkiya Zhafira keluar sebagai juara pertama dengan nilai 283. Juara kedua diraih Azam Erlangga dengan nilai 266, sedangkan posisi ketiga ditempati Keyra Az Zahra dengan nilai 236.

Jadi Ajang Positif

Orang tua Shabina Aiza, Alnisa Min Fadlillah, menyambut positif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba mewarnai menjadi sarana yang baik untuk membantu anak mengembangkan bakat dan kreativitas sejak dini.

"Acara ini positif banget, ngebantu banyak banget untuk anak-anak mengembangkan bakatnya, khususnya mewarnai," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/629/3233747/kreasi_anak-arzL_large.jpg
Ratusan Anak Ramaikan Kreasi Anak untuk Negeri, Unjuk Kreativitas Lewat Lomba Mewarnai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157467/anak-LYSJ_large.jpg
10 Hak Anak yang Wajib Diketahui Orangtua, Bukan Hanya Pendidikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157402/kekerasan_anak-W2Kr_large.jpg
Kasus Kekerasan Anak Masih Tinggi, Ini Fakta dan Dampak yang Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157333/anak_main-NlJU_large.jpg
Wujudkan Anak Tanpa Gadget, Menteri PPPA Ajak Orangtua Hidupkan Kembali Permainan Tradisional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/629/3157115/hari_anak-eitq_large.jpg
Kurangi Gadget, Permainan Tradisional Ditampilkan saat Hari Anak Nasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement