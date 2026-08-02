Lomba Mewarnai Kreasi Anak untuk Negeri, Orangtua Sebut Ajang Positif Gali Bakat Anak

Lomba Mewarnai Kreasi Anak untuk Negeri, Orangtua Sebut Ajang Positif Gali Bakat Anak (Foto: Okezone)

JAKARTA – Lomba mewarnai dalam rangkaian acara Kreasi Anak untuk Negeri yang digelar Okezone Group di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026), mendapat apresiasi dari para orang tua. Mereka menilai kegiatan tersebut menjadi wadah positif bagi anak untuk mengembangkan kreativitas, melatih rasa percaya diri, sekaligus menggali bakat sejak usia dini.

Kompetisi yang diikuti lebih dari 100 peserta itu dibagi menjadi dua kategori, yakni Kategori A untuk anak usia 4–7 tahun dan Kategori B untuk anak usia 7–10 tahun. Setelah melalui proses penilaian, dewan juri menetapkan para pemenang dari masing-masing kategori.

Pada Kategori A, juara pertama diraih Shabina Aiza dengan nilai 258. Posisi kedua ditempati Najwa Hiswatul dengan nilai 257, sedangkan juara ketiga diraih Rania Nastusha dengan nilai 245.

Sementara itu, pada Kategori B, Adzkiya Zhafira keluar sebagai juara pertama dengan nilai 283. Juara kedua diraih Azam Erlangga dengan nilai 266, sedangkan posisi ketiga ditempati Keyra Az Zahra dengan nilai 236.

Jadi Ajang Positif

Orang tua Shabina Aiza, Alnisa Min Fadlillah, menyambut positif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba mewarnai menjadi sarana yang baik untuk membantu anak mengembangkan bakat dan kreativitas sejak dini.

"Acara ini positif banget, ngebantu banyak banget untuk anak-anak mengembangkan bakatnya, khususnya mewarnai," katanya.