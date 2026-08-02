Ratusan Anak Ramaikan Kreasi Anak untuk Negeri, Unjuk Kreativitas Lewat Lomba Mewarnai

Ratusan Anak Ramaikan Kreasi Anak untuk Negeri, Unjuk Kreativitas Lewat Lomba Mewarnai (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ratusan anak menunjukkan kreativitas mereka dalam ajang lomba mewarnai yang digelar pada acara Kreasi Anak untuk Negeri di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Okezone Group dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ini juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan hiburan bagi anak serta keluarga.

Sejak pagi, area lomba dipenuhi anak-anak yang antusias menuangkan imajinasi mereka melalui beragam warna. Dengan krayon dan pensil warna di tangan, para peserta tampak serius menyelesaikan gambar yang telah disiapkan panitia.

Sementara itu, para orang tua setia mendampingi dari sisi area lomba. Mereka sesekali memberikan semangat dan dukungan kepada putra-putri yang mengikuti kompetisi.

Lomba mewarnai menjadi salah satu agenda utama dalam acara Kreasi Anak untuk Negeri. Kompetisi tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni usia 4–7 tahun dan 7–10 tahun.

Selain lomba mewarnai, acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti talkshow, olahraga keluarga, hingga penampilan penyanyi cilik dalam Music Zone Spesial Hari Anak yang berlangsung hingga malam hari.

Peringati Hari Anak

Pemimpin Redaksi Okezone, Masirom, mengatakan Kreasi Anak untuk Negeri digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli.