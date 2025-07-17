Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FAMILY

Hari Anak Nasional 2025, Kementerian UMKM Gelar Lomba Ilustrasi Fesyen Cerita Rakyat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |21:03 WIB
Hari Anak Nasional 2025, Kementerian UMKM Gelar Lomba Ilustrasi Fesyen Cerita Rakyat
Hari Anak Nasional 2025, Kementerian UMKM Gelar Lomba Ilustrasi Fesyen Cerita Rakyat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian UMKM menyelenggarakan Fashion Illustration Competition yang mengangkat tema Folklore/Cerita Rakyat Indonesia untuk memperingati Hari Anak Nasional 2025. Ajang ini terbuka khusus bagi siswa dan siswi tingkat SMP atau sederajat di wilayah Jabodetabek.

Kompetisi ini bukan hanya wadah untuk menyalurkan kreativitas, tapi juga bertujuan menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia fesyen tanah air. Dengan tema budaya lokal, peserta diajak menggali kembali kekayaan cerita rakyat Indonesia dan menerjemahkannya ke dalam bentuk ilustrasi busana.

“Ini jadi ajang yang tepat juga niih untuk menumbuhkan minat generasi muda di bidang fesyen,” tulis Kementerian UMKM dalam akun Facebooknya.

Hari Anak Nasional 2025, Kementerian UMKM Gelar Lomba Ilustrasi Fesyen Cerita Rakyat
Hari Anak Nasional 2025, Kementerian UMKM Gelar Lomba Ilustrasi Fesyen Cerita Rakyat

Jadwal dan Alur Kompetisi
1. Pendaftaran & Unggah Karya: 11–20 Juli 2025
2. Penjurian: 21–22 Juli 2025
3. Pengumuman Pemenang: 23 Juli 2025 (bertepatan dengan puncak perayaan Hari Anak Nasional)
4. Link Pendaftaran: bit.ly/DaftarLombaDesign-HariAnak2025


Persyaratan Peserta:
1. Siswa/Siswi SMP atau sederajat se-Jabodetabek
2. Memiliki minat tinggi terhadap bidang desain fesyen

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157467/anak-LYSJ_large.jpg
10 Hak Anak yang Wajib Diketahui Orangtua, Bukan Hanya Pendidikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157402/kekerasan_anak-W2Kr_large.jpg
Kasus Kekerasan Anak Masih Tinggi, Ini Fakta dan Dampak yang Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157333/anak_main-NlJU_large.jpg
Wujudkan Anak Tanpa Gadget, Menteri PPPA Ajak Orangtua Hidupkan Kembali Permainan Tradisional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/629/3157115/hari_anak-eitq_large.jpg
Kurangi Gadget, Permainan Tradisional Ditampilkan saat Hari Anak Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/612/3039142/bakti_sosial_bersama_185_anak_yatim-gby1_large.jpeg
PERWANTI-PSMTI Gelar Baksos untuk 185 Anak Yatim, Peringati Hari Anak Nasional 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement