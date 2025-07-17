Hari Anak Nasional 2025, Kementerian UMKM Gelar Lomba Ilustrasi Fesyen Cerita Rakyat

JAKARTA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian UMKM menyelenggarakan Fashion Illustration Competition yang mengangkat tema Folklore/Cerita Rakyat Indonesia untuk memperingati Hari Anak Nasional 2025. Ajang ini terbuka khusus bagi siswa dan siswi tingkat SMP atau sederajat di wilayah Jabodetabek.

Kompetisi ini bukan hanya wadah untuk menyalurkan kreativitas, tapi juga bertujuan menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia fesyen tanah air. Dengan tema budaya lokal, peserta diajak menggali kembali kekayaan cerita rakyat Indonesia dan menerjemahkannya ke dalam bentuk ilustrasi busana.

“Ini jadi ajang yang tepat juga niih untuk menumbuhkan minat generasi muda di bidang fesyen,” tulis Kementerian UMKM dalam akun Facebooknya.

Jadwal dan Alur Kompetisi

1. Pendaftaran & Unggah Karya: 11–20 Juli 2025

2. Penjurian: 21–22 Juli 2025

3. Pengumuman Pemenang: 23 Juli 2025 (bertepatan dengan puncak perayaan Hari Anak Nasional)

4. Link Pendaftaran: bit.ly/DaftarLombaDesign-HariAnak2025



Persyaratan Peserta:

1. Siswa/Siswi SMP atau sederajat se-Jabodetabek

2. Memiliki minat tinggi terhadap bidang desain fesyen