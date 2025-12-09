Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |08:06 WIB
Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H
Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H (Foto: TikTok)
JAKARTA - Ini dia tampang owner wedding organizer By Ayu Puspita yang lagi viral karena menipu dan tak mengirimkan makanan catering untuk para tamu undangan pernikahan. Nama Ayu Puspita tengah viral kasus dugaan penipuan yang membuat pengantin menangis di hari bahagianya.

Makanan yang seharusnya disuguhkan untuk tamu tak ada yang sampai. Meja prasmanan hingga food stall kosong melompong. Tak ada satu pun makanan yang disajikan oleh WO Ayu Puspita di hari pernikahan Disty dan Akmal.

"Acara pernikahan sahabat aku dirusak sama vendor tidak bertanggung jawab. Salah satu sahabat SMA aku namanya Disty. Kemarin 6 Desember mereka mengadakan acara bahagia mereka di salah satu venue di Jakbar, acara akad nikah berjalan lancar sampai suatu masalah muncul pada saat resepsi," isi video yang dibagikan akun TikTok Fadillaraini.

Setelah video ini viral, ternyata bukan hanya dialami oleh satu pengantin, melainkan beberapa. Peristiwa ini tentu membuat malu pengantin, orang tua pengantin hingga keluarga. Pengantin bahkan menangis karena harus menelan kekecewaan dan menjadi korban penipuan dari WO Ayu Puspita.

"Masalahnya adalah makanan yang dijanjikan vendor tersebut tidak datang sama sekali dengan alasan yang bertele-tele. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kedua pengantin, kedua orang tua dan juga kerabat lainnya. Dengan semua usaha dan jerih payah yang mereka siapkan selama berbulan-bulan, tapi semuanya dihancurkan oleh salah satu vendor yang tidak bertanggung jawab. Aku harap dengan adanya video ini tidak ada lagi korban lainnya yang menggunakan vendor tersebut," ucap Dilla.

Telusuri berita women lainnya
