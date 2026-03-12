Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Negara dengan Netizen Paling Tidak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Daftar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |15:05 WIB
5 Negara dengan Netizen Paling Tidak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Daftar
5 Negara dengan Netizen Paling Tidak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Daftar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perilaku pengguna internet di berbagai negara kerap menjadi sorotan, terutama terkait etika dalam berkomentar dan berinteraksi di media sosial. Salah satu laporan yang pernah menyoroti hal tersebut adalah Digital Civility Index (DCI) yang dirilis oleh Microsoft.

Indeks ini mengukur tingkat kesopanan dan keamanan interaksi digital pengguna internet di berbagai negara. Penilaian dilakukan dengan melihat paparan risiko daring seperti ujaran kebencian, penipuan, hoaks, hingga perilaku tidak sopan dalam komunikasi online.

Dalam laporan tersebut, sekitar 16.000 responden dari 32 negara dilibatkan untuk menggambarkan kualitas interaksi digital di dunia maya.

Cara Penilaian Digital Civility Index

Digital Civility Index menggunakan skala penilaian dari 0 hingga 100. Semakin rendah skor yang diperoleh suatu negara, maka semakin baik tingkat kesopanan digital warganetnya.

Halaman:
1 2 3
      
