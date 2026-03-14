HOME WOMEN LIFE

Viral! Pedagang Aksesori Pamer Oleh-Oleh untuk Keluarga di Kampung, Malah Bikin Netizen Terharu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |15:05 WIB
Viral! Pedagang Aksesori Pamer Oleh-Oleh untuk Keluarga di Kampung, Malah Bikin Netizen Terharu
Viral! Pedagang Aksesori Pamer Oleh-Oleh untuk Keluarga di Kampung, Malah Bikin Netizen Terharu (Foto: TikTok)
JAKARTA - Momen mudik Lebaran menjadi waktu yang paling dinantikan bagi para perantau. Masyarakat berbondong-bondong kembali ke kampung halaman untuk berlebaran bersama keluarga, sekaligus membawa buah tangan.

Jelang Lebaran ini, kisah haru terlihat dari seorang pedagang aksesori keliling yang bahagia bisa mendapat oleh-oleh untuk sanak keluarga di kampung. Momen itu diunggah akun TikTok @yanasuryana.1979.

Pedagang aksesori di Jakarta ini menunjukkan paket kue Lebaran yang akan menjadi buah tangannya untuk mudik ke Garut, Jawa Barat.

“Alhamdulillah oleh-oleh mudiknya sudah ada. Lumayan biar anak-anak istri senang,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Dalam unggahan itu, terlihat pria bernama Yana tersebut menunjukkan paket kue Lebaran beserta sirup, minuman ringan, dan beras. Dengan senyum sumringah, ia bangga menunjukkan oleh-oleh Lebaran tersebut.

Meski sederhana, buah tangan tersebut akan menjadi oleh-oleh spesial untuk anak istrinya di kampung.

Sementara itu, sosok Yana cukup aktif membagikan kesehariannya sebagai seorang pedagang aksesori keliling. Kegigihannya membuat banyak netizen salut hingga ramai-ramai memberikan bantuan dan hadiah.

