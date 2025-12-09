Viral Scam WO By Ayu Puspita, Ini 5 Tips Memilih Wedding Organizer yang Terpercaya

JAKARTA - Publik tengah dihebohkan dengan kasus penipaun yang dilakukan pemilik wedding organizer, By Ayu Puspita. Puluhan calon pengantin melaporkan sang owner ke pihak kepolisian imbas penipuan tersebut.

Kasus ini tentu menjadi momok menakutkan sekaligus trauma bagi banyak calon pengantin saat memilih vendor wedding organizer yang terpercaya. Meski begitu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebelum memilih WO untuk hari pernikahanmu.

Seperti apa tips dan cara memilih wedding organizer yang terpercaya? Berikut informasinya seperti dikutip dari theeventartists, Selasa (9/12/2025).

1. Mencari Referensi

Mencari referensi dari mulut ke mulut sangatlah ampuh sebelum memilih wedding organizer yang tepat. Anda bisa meminta rekomendasi dari keluarga maupun sahabat yang berpengalaman langsung denga para WO.

Rangkum rekomendasi dari mereka. Diskusikn bersama pasangan dan pilih berdasarkan ulasan terbaik dan sesuai dengan budget Anda.

2. Baca Ulasan di Berbagai Platform

Ulasan atau review dari bebeapa platform juga penting sebelum memilih WO yang terpercaya. Review tersebut biasanya disampaikan dari berbagai macam klien mengenai wedding organizer tersebut.

Periksa Google, Facebook, dan situs web khusus pernikahan. Cari vendor dengan peringkat tinggi yang konsisten. Perhatikan komentar tentang komunikasi, ketepatan waktu, dan kualitas layanan.