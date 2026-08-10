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Bigmo Minta Maaf dan Sudah Temui Orang Tua Anak yang Diajak Promo Liquid Vape

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |19:03 WIB
Bigmo Minta Maaf dan Sudah Temui Orang Tua Anak yang Diajak Promo Liquid Vape
Bigmo Minta Maaf dan Sudah Temui Orang Tua Anak yang Diajak Promo Liquid Vape (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Muhammad Jannah alias Bigmo telah menemui orang tua anak di bawah umur yang sebelumnya terlibat dalam siaran langsung yang menuai kontroversi terkait promosi liquid vape. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf sekaligus upaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Kabar tersebut disampaikan kuasa hukum Bigmo, Sangun Ragahdo, setelah mendampingi kliennya menjalani agenda klarifikasi di Direktorat PPA Polda Metro Jaya pada Senin (10/8/2026).

Sangun mengatakan, pihaknya berinisiatif mendatangi kediaman keluarga anak tersebut untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung.

"Mo (Bigmo) telah menghampiri, sowan kepada keluarga anak-anak di bawah umur tersebut dan sudah bertemu," ujar Sangun Ragahdo di Gedung PPA Polda Metro Jaya.

Minta Maaf

Dalam pertemuan itu, Bigmo menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat siaran langsung tersebut. Menurut Sangun, permohonan maaf tersebut diterima oleh pihak keluarga.

"Di pertemuan tersebut pun akhirnya ya sampai ada semacam kesepakatan sih, tapi lebih kepada ya permintaan maaf Mo dan akhirnya para orang tua telah memaafkan dan tidak ada namanya permasalahan di situ," tuturnya.

Meski persoalan dengan keluarga telah dibicarakan secara langsung, Sangun menegaskan bahwa pihak Bigmo tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

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Topik Artikel :
anak rokok elektrik Vape Bigmo Viral
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